Россиян предупредили о вспышке кори на Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил вспышке кори на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За 11 месяцев прошлого года выявили более трех тысяч случаев заражения. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а в Одесской области пять человек погибли от кори, среди них — трое детей.

В Киеве подчеркнули, что основная причина роста числа заболевших — недостаточный уровень привитости среди детей.

В свою очередь, российские власти усилили санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной.

Также отмечается, что за январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. Сложная обстановка сложилась в Италии, Румынии и Германии.

Ранее в ведомстве также рассказали и ситуации с корью в России. Так, заболеваемость по итогам 10 месяцев 2017 года выросла более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего зарегистрировано 367 случаев заражения. Лидируют по числу заболевших Дагестан, Чечня, Московская область и Москва.

Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова еще осенью заявила, что Европа значительно отстает от России по показателям борьбы с корью, где число заболевших "измеряется тысячами и даже десятками тысяч".



