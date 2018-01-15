Власти Перу готовы объявить ЧП после землетрясения

МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Глава совета министров Перу Мерседес Араос заявила в воскресенье о готовности президента страны Педро Кучински ввести режим чрезвычайного положения в районах, которые пострадали после сильного землетрясения.

По последним данным национального центра действий в чрезвычайных ситуациях при министерстве обороны, в результате подземных толчков погиб один человек, 61 получил ранения, имуществу 736 человек был нанесен ущерб. В регионах Арекипа, Ика и Аякучо пострадали 33 учебных заведения, одно было разрушено.

Портал RPP сообщает, что Араос попросила население не поддаваться слухам и пользоваться только официальной информацией о последствиях стихии, распространяемой силами гражданской обороны и официальными властями.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена.