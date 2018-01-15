Саакашвили прокомментировал "обещание" Порошенко не вредить России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованное в СМИ "обязательство" украинского лидера Петра Порошенко не вредить интересам России, усомнившись в достоверности обнародованных документов.

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. В обязательстве будущий украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Администрация Порошенко назвала документы "фейком" и "низкопробной подделкой". Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что намерен направить запрос в СБУ по факту "государственной измены" президента страны.