Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о тревоге

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что ложных тревог о ракетном нападении, как это случилось в субботу на Гавайях, больше не будет.

"Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (произошло) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов мы разрешим проблему (КНДР), и они не будут не грани", — заявил Трамп в воскресенье журналистам.

Тем самым президент образно описал состояние жителей штата Гавайи, который часто называют одной из возможных целей ракетного удара со стороны КНДР, в том числе из-за того, что там находится база Тихоокеанского командования США.

В субботу на Гавайях было распространено предупреждение о том, что в сторону штата летит баллистическая ракета, позднее в Пентагоне заявили, что тревога была ложной. Губернатор Гавайев Дэвид Айдж пояснил, что это стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, который нажал не на ту кнопку.