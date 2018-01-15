МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцем. Об этом пишет немецкая газета Stern.

В статье говорится о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Подобные корабли, по мнению автора статьи, считались устаревшими, однако теперь их планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".

Однако главным новшеством кораблей, отмечает издание, станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22. Она способна достигать скорости, в шесть раз выше скорости звука (более 2 км/сек), а диапазон действия составит около 600 километров. С помощью этой ракеты российский флот сможет создать серьезную угрозу для американских авианосцев, не говоря уже о кораблях других стран, пишет Stern.

В статье отмечается, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен, и Россия будет использовать модернизированные линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы и для "проекции мощи" в разных частях света. Эти корабли превратят океаны Земли в "опасные воды" для американских авианосцев, резюмирует автор.

Ракетный комплекс с "Цирконом" — новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".

Работы по проекту носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и доставать цели на дальностях 300-500 километров. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 Маха.