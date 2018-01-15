В порту во Флориде сгорело судно-казино

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Судно-казино с 50 людьми на борту сгорело в воскресенье в порту Richey canal в американском штате Флорида.

По информации шерифа округа Паско, все пассажиры судна "Sun Cruz" смогли добраться до берега. Также в микроблоге в Twitter шерифа опубликованы фотографии судна, которое почти целиком охвачено огнем и густым черным дымом.

В ряде СМИ проходила информация о том, что в результате инцидента пропал без вести один человек, однако официально об этом пока не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.