В Сети появилось видео эвакуации с зависшего над обрывом в Турции самолета

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Сети опубликовано видео эвакуации пассажиров с самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне, застряв в грязи на краю обрыва.

На записи видно, как испуганные люди покидают салон авиалайнера через аварийные выходы. Кроме того, на кадры попала работа пожарных. Автор видео отмечает, что после аварии на борту началась паника.

Инцидент произошел в субботу во время посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, прибывшего из Анкары. На борту находились 162 человека, пострадавших нет. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме, власти пока не назвали причину ЧП.