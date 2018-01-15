В США водитель под наркотиками въехал на второй этаж поликлиники

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В городе Санта-Ана в США произошло необычное ДТП: автомобиль врезался во второй этаж здания, пишет The Los Angeles Times.

Car goes airborne, crashes into 2nd-floor dental office in Santa Ana https://t.co/8v5SLzv3MG pic.twitter.com/hCyHEQR6zZ — Los Angeles Times (@latimes) 14 января 2018 г.

Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, вылетел с трассы и "приземлился" на втором этаже стоматологической клиники.

Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из машины двух человек, которые не получили серьезных травм. Водитель позже признался, что находился под воздействием наркотических веществ.