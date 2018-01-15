"Вон с пляжа": россияне и украинцы схлестнулись за рубежом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Сложные отношения России и Украины сказываются на гражданах обоих государств, выезжающих за границу. Отечественные туристы, болельщики, дипломаты, ученые и студенты постоянно сталкиваются с недоброжелательностью представителей соседней страны. Причем за счет массовой трудовой миграции в Европе у украинцев перед россиянами зачастую явный численный перевес. Порой происходят стычки — бывшие братские народы за рубежом явно не ладят. Подробности — в материале РИА Новости.
"Кулаки чешутся"
В 2017 году русские и украинские туристы поссорились на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах из-за песни "Священная война". Наших сограждан возмутили сторонники Майдана, резко и недоброжелательно обсуждавшие события в Донбассе. Одна из участниц инцидента призналась: ей стало так обидно, что "кулаки зачесались".
Напряженность между гражданами России и Украины признают операторы туристического бизнеса. В разговоре с РИА Новости профессионалы отрасли подчеркнули важный нюанс. У российских потребителей нет запроса на то, чтобы обходить стороной украинцев на иностранных курортах. А вот граждане соседней страны часто настроены совершенно непримиримо.
"Энтузиазма по поводу Майдана нет"
В Швеции, по словам российского экспатрианта Алексей Сахнина, напряженность между выходцами из двух стран поддерживается благодаря украинскому посольству, направленно работающему с политизированной частью диаспоры. "Поначалу после Майдана у всех была масса эмоций — люди ссорились, но затем на бытовом уровне напряжение стало сходить на нет, — рассказывает Сахнин. — Однако это не касается тех, кто одержим политикой. Группы таких людей курируются дипломатами. Но и там следует отметить определенную динамику. Во время Майдана у украинцев был подъем — постоянно проводились конференции и мероприятия различного рода. Затем наступило разочарование. Сегодня украинское политическое движение за рубежом превратилось в рутину. Это сказывается на всех уроженцах этой страны, не исключая тех, кто прибыл из ее западной части. Многие жалуются на жизнь, охотно общаются по-русски, энтузиазма по поводу Майдана или желания идентифицироваться с его лидерами больше нет".
По мнению Сахнина, у выходцев из нашей страны просматривается противоположная тенденция. "В местной прессе преобладают антироссийские настроения. И многие наши соотечественники, проживающие за рубежом, почувствовали себя в своего рода гетто. Как результат, пророссийские сообщества в Швеции мобилизовались: сейчас они активнее, чем проукраинские. Людей возмущают некоторые происходящие с русскоговорящими события. Так, многих разозлила история бывшего россиянина, изгнанного из шведской Либеральной партии за пост в социальной сети насчет принадлежности Крыма", — говорит Сахнин.
Украинцы ссорятся между собой
Нередко Украину покидают жители восточных регионов, близких к зоне АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). О том, что сами украинцы, живущие за границей, ссорятся из-за политики, рассказала РИА Новости дончанка Елена Геллер, перебравшаяся в Германию: "Я знаю двух молодых парней, один из Донбасса, другой с Галичины. Обоих вывезли с Украины в возрасте десяти или одиннадцати лет; оба очень общительные и способные. Они крепко дружили до войны. Какое-то время потом старались не общаться. Затем как-то встретились. Согласились, что друг к другу претензий не имеют, но с возобновлением дружбы пока ничего не выходит".