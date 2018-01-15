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В мире

"Вон с пляжа": россияне и украинцы схлестнулись за рубежом

08:0015.01.2018
(обновлено: 08:11 15.01.2018)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границеАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Сложные отношения России и Украины сказываются на гражданах обоих государств, выезжающих за границу. Отечественные туристы, болельщики, дипломаты, ученые и студенты постоянно сталкиваются с недоброжелательностью представителей соседней страны. Причем за счет массовой трудовой миграции в Европе у украинцев перед россиянами зачастую явный численный перевес. Порой происходят стычки — бывшие братские народы за рубежом явно не ладят. Подробности — в материале РИА Новости.

© Фото : страница ВМС ЗС України в Facebook/US NavyСовместные учения ВМС Украины и США
© Фото : страница ВМС ЗС України в Facebook/US Navy
Совместные учения ВМС Украины и США

"Кулаки чешутся"

Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statue
Битва украинцев за Ярославну: как Россия и Украина не поделили княжну
После 2014 года, когда власть в Киеве сменилась, критиков Майдана выдавили из публичного пространства. Ангажированные односторонней пропагандой украинцы искали возможность выразить негативное отношение к россиянам — и находили ее на ближневосточных курортах, доступных гражданам обеих стран. С 2014 года в Турции продолжаются стычки между туристами, выступающими за и против воссоединения Крыма с Россией. В социальных сетях упоминают взаимные оскорбления, рукоприкладство, разжигание межнациональной ненависти.

В 2017 году русские и украинские туристы поссорились на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах из-за песни "Священная война". Наших сограждан возмутили сторонники Майдана, резко и недоброжелательно обсуждавшие события в Донбассе. Одна из участниц инцидента призналась: ей стало так обидно, что "кулаки зачесались". 

Напряженность между гражданами России и Украины признают операторы туристического бизнеса. В разговоре с РИА Новости профессионалы отрасли подчеркнули важный нюанс. У российских потребителей нет запроса на то, чтобы обходить стороной украинцев на иностранных курортах. А вот граждане соседней страны часто настроены совершенно непримиримо. 

© РИА НовостиЗаграничный паспорт гражданина Украины
© РИА Новости
Заграничный паспорт гражданина Украины

"Энтузиазма по поводу Майдана нет"

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Западу не нужны ни сильная Россия, ни сильная Украина, считают в Госдуме
Помимо курортных зон, украинцы и россияне оказываются порой лицом к лицу в странах, куда после введения безвизового режима массово устремились гастарбайтеры c Украины. Чаще всего это Восточная Европа либо государства Скандинавии, привлекательные для многих благодаря высоким социальным гарантиям. В ноябре 2017 года произошла стычка в Чехии, где организация "Пражский майдан" собирает подписи за ужесточение антироссийских санкций. Перепалка на открытом воздухе закончилась дракой, которую пришлось пресечь местной полиции.

В Швеции, по словам российского экспатрианта Алексей Сахнина, напряженность между выходцами из двух стран поддерживается благодаря украинскому посольству, направленно работающему с политизированной частью диаспоры. "Поначалу после Майдана у всех была масса эмоций — люди ссорились, но затем на бытовом уровне напряжение стало сходить на нет, — рассказывает Сахнин. — Однако это не касается тех, кто одержим политикой. Группы таких людей курируются дипломатами. Но и там следует отметить определенную динамику. Во время Майдана у украинцев был подъем — постоянно проводились конференции и мероприятия различного рода. Затем наступило  разочарование. Сегодня украинское политическое движение за рубежом превратилось в рутину. Это сказывается на всех уроженцах этой страны, не исключая тех, кто прибыл из ее западной части. Многие жалуются на жизнь, охотно общаются по-русски, энтузиазма по поводу Майдана или желания идентифицироваться с его лидерами больше нет".

По мнению Сахнина, у выходцев из нашей страны просматривается противоположная тенденция. "В местной прессе преобладают антироссийские настроения. И многие наши соотечественники, проживающие за рубежом, почувствовали себя в своего рода гетто. Как результат, пророссийские сообщества в Швеции мобилизовались: сейчас они активнее, чем проукраинские. Людей возмущают некоторые происходящие с русскоговорящими события. Так, многих разозлила история бывшего россиянина, изгнанного из шведской Либеральной партии за пост в социальной сети насчет принадлежности Крыма", — говорит Сахнин.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонник евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве. Декабрь 2013 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонник евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве. Декабрь 2013 года

Украинцы ссорятся между собой

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Пушков: Россия может предложить Западу больше, чем Украина
Многие собеседники РИА Новости отмечают, что за рубежом политическое разделение проходит через саму украинскую диаспору. По мере того как власти запрещают критику Майдана, несогласные уезжают за рубеж. Особенно это касается украинских левых, не видящих себе места в обществе, проникнутом ультраправыми настроениями. Один из таких вынужденных переселенцев — Андрей Мовчан, который сначала перебрался в Мадрид, а потом в Барселону. "Если бы я остался на Украине, то, вполне вероятно, меня бы убили или покалечили. В полиции и СБУ на рядовых и руководящих постах теперь множество нацистов и националистов, с которыми я раньше конфликтовал. Но тогда мы были на равных, а сейчас у них власть и оружие", — говорит он.

Нередко Украину покидают жители восточных регионов, близких к зоне АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). О том, что сами украинцы, живущие за границей, ссорятся из-за политики, рассказала РИА Новости дончанка Елена Геллер, перебравшаяся в Германию: "Я знаю двух молодых парней, один из Донбасса, другой с Галичины. Обоих вывезли с Украины в возрасте десяти или одиннадцати лет; оба очень общительные и способные. Они крепко дружили до войны. Какое-то время потом старались не общаться. Затем как-то встретились. Согласились, что друг к другу претензий не имеют, но с возобновлением дружбы пока ничего не выходит".

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В мире
Комментарии
26 пользователей оставили 29 комментариев
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maks.chuprin.87
Хохлы сами себя в изоляцию вгоняют, всё им кругом враги и узурпаторы мерещатся... Зато как в Крым приезжают, так сразу вспоминают Русский язык и вежливые как тайские массажистки...
08:55
15.01.2018
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newpoint
Теперь для хохлов нет ничего святого
08:30
15.01.2018
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