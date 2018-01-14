Губернатора египетской провинции задержали по обвинению в коррупции

КАИР, 14 янв — РИА Новости. Египетские правоохранители арестовали губернатора расположенной к северу от Каира провинции Мануфия Хишама Абдель Басета и нескольких бизнесменов, всех их обвинили в коррупции, сообщает в воскресенье портал издания Youm7.

По данным газеты, за арестом губернатора стоит Комитет по административному контролю, зафиксировавший случай незаконной передачи главой провинции участка земли одному из предпринимателей. Начав негласное разбирательство, правоохранители установили и другие коррупционные махинации, которые проводил теперь уже экс-глава региона.

Коррупционный скандал произошел на фоне новостей о грядущих перестановках в губернаторском корпусе страны.

Ранее в воскресенье египетский парламент утвердил перестановки в кабинете министров страны, новые главы появились у четырех ведомств.

Перестановки в правительстве происходят на фоне подготовки к президентским выборам, первый тур которых состоится в конце марта текущего года.