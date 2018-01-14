Губернатора египетской провинции задержали по обвинению в коррупции

КАИР, 14 янв — РИА Новости. Египетские правоохранители арестовали губернатора расположенной к северу от Каира провинции Мануфия Хишама Абдель Басета и нескольких бизнесменов, всех их обвинили в коррупции, сообщает в воскресенье портал издания Youm7.
Коррупционный скандал произошел на фоне новостей о грядущих перестановках в губернаторском корпусе страны.
Ранее в воскресенье египетский парламент утвердил перестановки в кабинете министров страны, новые главы появились у четырех ведомств.
Перестановки в правительстве происходят на фоне подготовки к президентским выборам, первый тур которых состоится в конце марта текущего года.