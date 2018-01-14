Аббас призвал к пересмотру неработающих соглашений Палестины с Израилем

ГАЗА, 14 янв — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал пересмотреть соглашения с Израилем, которые тот не выполняет.
"Мы призываем Центральный совет пересмотреть соглашения, подписанные с израильским правительством, поскольку Израиль их не соблюдает", — сказал Аббас.
Аббас воздержался от прямой угрозы роспуска Палестинской национальной администрации, но дал понять, что не согласится, чтобы она продолжала функционировать "без реальных полномочий на местах".
Заседание в Рамаллахе проводится для обсуждения последствий решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вопреки претензиям палестицев на восточную часть города с его историческим центром.