Аббас отказался прекратить выплаты палестинцам в тюрьмах Израиля

Президент Палестины Махмуд Аббас на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017

Президент Палестины Махмуд Аббас на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017

ГАЗА, 14 янв — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас ответил отказом на требования США и Израиля прекратить выплаты соотечественникам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и семьям "шахидов" — тех, кто погиб при нападении на израильтян.

Израиль и США рассматривают такие расходы в качестве поощрения террора и оценивают их объем в 360 миллионов долларов в год или 7% бюджета Палестинской национальной администрации (ПНА).

"Мы отвергаем требования США прекратить денежные выплаты заключенным и семьям мучеников", — заявил Аббас, выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины.

В случае отказа США угрожают сократить помощь палестинцам, а Израиль — удерживать часть налогов и пошлин, собираемых от имени ПНА и переводимых в ее бюджет.