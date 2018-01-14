Напавшая на Милоша Земана активистка Femen получила условный срок‍

ПРАГА, 14 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Суд района Прага-5 вынес в отношении активистки украинского движения Femen Анжелины Диаш, напавшей на президента Милоша Земана на участке для голосования, решение об ее условном пятимесячном заключении и высылке из Чехии, сообщила журналистам ее адвокат Луция Грда.

В пятницу, когда президент Чехии пришел на участок для голосования на президентских выборах, на него набросилась полуголая женщина и, выкрикивая в его адрес ругательства на английском языке, пыталась помешать ему голосовать. Нападавшую быстро задержала президентская охрана. После инцидента Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen. После инцидента женщина была обвинена полицией в хулиганстве и помещена в камеру предварительного заключения.

По данным полиции, украинская феминистка попала в помещение для голосования по фальшивому журналистскому удостоверению.

Как сообщила адвокат, Диаш заявила на суде, что не ощущает никакой вины, но принимает вынесенное наказание, так как хочет поскорее вернуться домой. "Конечно, я чувствую себя невиновной. Я совершила миролюбивый протест. Я хотела помочь чешскому народу, чтобы он был осторожен и не выбрал снова Земана президентом. С вынесенным наказанием я согласилась, потому что хочу домой", — заявила Диаш.