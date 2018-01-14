ПРАГА, 14 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Четверо из семи кандидатов в президенты Чехии, проигравших в первом туре выборов, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, соперником которого будет действующий глава республики Милош Земан, сообщил в воскресенье один из таких кандидатов, медик Марек Гилшер.
"Демократический блок теперь объединится, и поддержка господина Драгоша будет уже иной, поскольку ранее она разделялась между несколькими кандидатами. Наша страна нуждается в перемене на посту президента. Необходим такой (президент), который будет достойно представлять нас за рубежом и который внесет в общество позитивную атмосферу", — сказал Гилшер, который набрал в первом туре 8,8% голосов избирателей.
Помимо него, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша теперь уже экс-кандидаты в президенты дипломат Павел Фишер, получивший в первом туре 10,2% голосов, предприниматель Михал Горачек (9,1%) и экс-премьер Мирек Тополанек (4,3%). К тому же самому призвал в воскресенье своих однопартийцев лидер ведущей правой силы в стране, Гражданской демократической партии, Петр Фиала. Подобные заявления намерены сделать в понедельник лидеры других правых партий и движений.
"Такие подсчеты могли бы настроить нас на оптимистический лад, но я понимаю, что в политике правила арифметики подобным образом не действуют", — заявил Драгош в воскресенье журналистам.
Земан впервые за время предвыборной кампании согласился участвовать в прямых дебатах претендентов. Две их теледуэли с Драгошем состоятся на следующей неделе. На запланированные сегодняшние дебаты обоих соперников по второму туру на Чешском радио президент отказался прийти.