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Проигравшие в первом туре выборов в Чехии поддержат Драгоша

Сюжет:
Выборы президента Чехии (21)
22:4014.01.2018
(обновлено: 00:04 15.01.2018)
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© REUTERS / David W CernyЧлены избирательной комиссии перед подсчетом голосов первого тура президентских выборов в Праге, Чехия. 13 января 2018Члены избирательной комиссии перед подсчетом голосов первого тура президентских выборов в Праге, Чехия. 13 января 2018
© REUTERS / David W Cerny

ПРАГА, 14 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Четверо из семи кандидатов в президенты Чехии, проигравших в первом туре выборов, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, соперником которого будет действующий глава республики Милош Земан, сообщил в воскресенье один из таких кандидатов, медик Марек Гилшер.

Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Драгош заявил, что российские спецслужбы поддерживают Земана на выборах
В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

"Демократический блок теперь объединится, и поддержка господина Драгоша будет уже иной, поскольку ранее она разделялась между несколькими кандидатами. Наша страна нуждается в перемене на посту президента. Необходим такой (президент), который будет достойно представлять нас за рубежом и который внесет в общество позитивную атмосферу", — сказал Гилшер, который набрал в первом туре 8,8% голосов избирателей.

Помимо него, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша теперь уже экс-кандидаты в президенты дипломат Павел Фишер, получивший в первом туре 10,2% голосов, предприниматель Михал Горачек (9,1%) и экс-премьер Мирек Тополанек (4,3%). К тому же самому призвал в воскресенье своих однопартийцев лидер ведущей правой силы в стране, Гражданской демократической партии, Петр Фиала. Подобные заявления намерены сделать в понедельник лидеры других правых партий и движений.

Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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За и против "друга Москвы". Кто станет президентом Чехии
По словам Драгоша, предвыборные коллективы Горачека и Гилшера в понедельник подключатся к его команде для совместной работы. Журналисты уже подсчитали, что если хотя бы две трети тех избирателей, которые голосовали в первом туре за вышеназванную четверку выбывших кандидатов, отдадут во втором туре свои голоса Драгошу, то он уверенно победит действующего президента, который уже практически исчерпал резервы своих сторонников.

"Такие подсчеты могли бы настроить нас на оптимистический лад, но я понимаю, что в политике правила арифметики подобным образом не действуют", — заявил Драгош в воскресенье журналистам.

Земан впервые за время предвыборной кампании согласился участвовать в прямых дебатах претендентов. Две их теледуэли с Драгошем состоятся на следующей неделе. На запланированные сегодняшние дебаты обоих соперников по второму туру на Чешском радио президент отказался прийти.

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