Чешский премьер в Давосе будет защищать позицию страны в вопросе о беженцах

ПРАГА, 14 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш намерен посетить 24-25 января международный экономически форум в Давосе, чтобы представить его участникам позицию республики по миграционной проблеме.

"В Давосе в эти дни наивысшая концентрация политиков. Так что я поеду туда на 24-25 января, как раз и (председатель Еврокомиссии) Жан-Клод Юнкер организует там обед. Это будет еще одна очень хорошая возможность для того, чтобы устанавливать личные контакты и убеждать политиков в том, что идея обязательных квот по приему нелегальных мигрантов – это для Евросоюза дорога в ад", — сказал Бабиш, выступая по TV Prima.

Другие европейские страны должны понять, наконец, чешскую специфику, добавил он. По словам премьера, у него также запланированы переговоры с Юнкером на эту тему в Брюсселе в конце января.

Чехия, как и соседние Польша и Венгрия, отказались исполнять решение Еврокомиссии о принудительном приеме беженцев из лагерей в Италии и Греции. Как неоднократно заявлял президент Милош Земан, граждане его страны хотят сами решать, кого им принимать на своей территории, к тому же, по его словам, и мигранты стремятся в богатые западные страны и не ищут для себя новый дом на востоке Европы.

Еврокомиссия в конце минувшего года в связи с позицией Чехии, Польши и Венгрии по вопросу о беженцах подала на них иск в суд Евросоюза.