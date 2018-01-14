МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Власти Перу уточнили число жертв землетрясения в регионе Арекипа в воскресенье утром – погиб один, а не два человека.

"Мы сожалеем о потере одной человеческой жизни, подтвержденной к настоящему моменту, и внимательно следим за здоровьем людей, которые получили ранения после землетрясения магнитудой 6,8 в Арекипе", — написала в своем микроблоге в Twitter глава правительства страны Мерседес Араос. В эти минуты она проводит совещание правительства для оценки ущерба от стихии.

Министерство здравоохранения Перу в свою очередь сообщило со ссылкой на главу ведомства Абеля Салинаса, что всем пострадавшим, а их было около 65 человек, оказана помощь. "Некоторые из них получили легкие травмы, а одна беременная женщина находится под наблюдением, состояние ее здоровья защищено и контролируется", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что доставит 100 палаток и матрасов для временного размещения членов 63 семей, жилье которых пострадало в результате подземного удара. Министерство обороны заявило о готовности направить при первой необходимости почти 1 тысячу военных для оказания помощи.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена.