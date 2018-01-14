МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дайверы покормили с рук беременную тигровую акулу и сняли процесс на видео. Ролик опубликовал телеканал CGTN.

Ныряльщики не планировали "встречу" с опасным морским хищником — они кормили некрупных лимонных акул в водах у Багамских островов. В этот момент к ним приблизилась большая, очевидно, беременная, тигровая акула со "свитой" из прилипал.

У этого вида угрожающая репутация, однако аквалангистам повезло — акула вела себя мирно и даже позволила одному из дайверов погладить себя по спине.