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В мире

В Праге начался суд на украинской феминисткой, напавшей на Земана

21:3714.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОхранники и нападавшая на действующего главу государства Милоша Земана на избирательном участке в Праге. 12 января 2018Охранники и нападавшая на действующего главу государства Милоша Земана на избирательном участке в Праге. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Вечером в воскресенье в суде района Прага-5 начался процесс над активисткой украинского феминистского движения Femen Анжелиной Диаш, напавшей в пятницу с вульгарными криками на пришедшего в помещение для голосования в районе Прага-10 президента Милоша Земана, сообщила журналистам адвокат задержанной Луция Грда.

Жители Праги голосуют на избирательном участке. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов в Чехии

В пятницу на избирательный участок в районе Прага-10 для участия в голосовании на выборах президента республики пришел действующий глава Чехии Милош Земан с супругой. В момент предъявления ими личных документов членам избирательной комиссии из группы журналистов выбежала, скидывая на ходу с себя рубашку и оставшись полуобнаженной, неизвестная женщина, которая начала прыгать перед Земаном, выкрикивая вульгарные слова. Охрана президента задержала женщину, которая оказалась активисткой украинского феминистской движения Femen Анжелиной Диаш, после инцидента она была помещена полицией в камеру предварительного заключения.

"Госпожа Диаш не собиралась никому нанести вреда или приближаться к президенту. Поэтому и руки во время "выступления" держала вверху, чтобы было видно, что у нее нет какого-либо оружия", — заявила Грда журналистам.

Активистка Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Активистка Femen атаковала президента Чехии на избирательном участке

По словам адвоката, Диаш специально приехала из Украины в Прагу на эту акцию, чтобы выразить протест против заигрываний Земана с властями России.

По данным чешских СМИ, Диаш уже проводила акции, подобные той, что состоялась в Праге в пятницу. В частности, она пыталась сорвать совместную пресс-конференцию президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Петра Порошенко в июле прошлого года.

Как сообщил РИА Новости бывший президент чешской полиции Станислав Новотный, согласно параграфу 351 Уголовного кодекса Чешской республики, за попытку насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить свое право избирателя Диаш может быть наказана лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

Ожидается, что судья примет решение в отношении Диаш уже в воскресенье.

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Николай kola72
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