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В мире

В Стокгольме прошла акция в поддержку жертв сексуальных преступлений

21:2514.01.2018
(обновлено: 21:34 14.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкция в Стокгольме против насилияАкция в Стокгольме против насилия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТОКГОЛЬМ, 14 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Около 600 человек приняли участие в манифестации в поддержку жертв сексуальных преступлений, которая прошла в воскресенье в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.

Американский актер Марк Уолберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Одним из организаторов акции стало движение #metoosweden, появившееся осенью прошлого года. Одна из его основательниц Габриэла Ульсон, открывая манифестацию, заявила, что власти уделяют недостаточно внимания преступлениям на сексуальной почве.

"Мы хотим ужесточения закона, (привлечения) больших ресурсов полиции и большей поддержки пострадавшим. Согласно государственному совету Швеции по профилактической борьбе с преступностью, в 2016 году было расследовано лишь 11% всех дел по изнасилованиям. Это совершенно неприемлемо!" — заявила она.

Участие в манифестации приняли лидеры Левой партии Швеции Юнас Шёстедт, партии "Феминистская инициатива" Гудрун Шиман, а также представители Партии центра, Зеленой партии, властей Стокгольма и молодые артисты.

"Мы живем в обществе со старыми идеями", — заявила популярная в Швеции политик из "Феминистской инициативы" Гудрун Шиман. В своем выступлении она напомнила, что на севере Швеции в воскресенье началась конференция "Народ и оборона", что там идут дискуссии о безопасности, о внешних границах и о выделении военным миллиардов крон. "Мы здесь говорим о внутренних границах, и здесь нет тех миллиардов, которые есть у военных", — сказала Шиман, вызвав одобрение участников манифестации.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку жертв сексуальных преступлений во время шествия в Стокгольме. 14 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции в поддержку жертв сексуальных преступлений во время шествия в Стокгольме. 14 января 2018

В целом выступившие политики согласились, что у полиции не хватает ресурсов для работы с преступлениями на сексуальной почве и что для решения этой проблемы необходимо изменить отношение к ней в обществе. "Отношение к вопросу важнее, чем в определенных случаях ресурсы", — сказал лидер Левой партии Юнас Шёстедт.

Акция прошла спокойно, половина собравшихся покинула площадь после выступления политиков.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкция в Стокгольме против насилия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Акция в Стокгольме против насилия

Ужесточение наказания

Одним из поводов для манифестации стали недавние случаи изнасилований в стокгольмском пригороде Фиттья и в Мальмё. Организаторы акции хотели поддержать жертв этих преступлений.

Групповое изнасилование в Фиттье произошло летом 2016 года, в нем обвинили пятерых мужчин. В декабре прошлого года суд сообщил о снятии с них подозрений за недостаточностью доказательств преступления. Решение вызвало общественный резонанс: в стране проходили спонтанные манифестации, СМИ начали сбор средств в поддержку пострадавшей женщины, была подана жалоба на имя шведского парламентского уполномоченного по делам юстиции. Решение о том, займется ли он рассмотрением дела, ожидается на следующей неделе.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкция в Стокгольме против насилия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция в Стокгольме против насилия

Дискуссии о сексуальных преступлениях активно начались в Швеции осенью прошлого года после начала во многих странах кампании #metoo в знак протеста против сексуальных домогательств и насилия. В середине декабря правительство Швеции объявило о намерениях ужесточить наказания за преступления на сексуальной почве. В июле 2018 года ожидается вступление в силу закона, в котором появятся два новых вида преступлений, впервые обращающих внимание на необходимость добровольного участия в сексе, – "изнасилование по неосторожности" и "половое принуждение по неосторожности". Они предусматривают тюремное заключение сроком до четырех лет.

Мнения адвокатов по поводу данного закона разделились. Многие из них считают, что закон не решит проблему, а лишь является проявлением политического популизма.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкция в Стокгольме против насилия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция в Стокгольме против насилия
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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sedovmaks82
"изнасилование по неосторожности" и "половое принуждение по неосторожности".
Очень интересные формулировки, что то мне подсказывает, что под эти статьи можно будет упечь кого угодно. Скоро мужики в Швеции евнухами станут, зато на свободе :)
23:32
14.01.2018
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