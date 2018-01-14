Армия Перу готова оказать помощь пострадавшим от землетрясения

МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Перу готовы оказать помощь пострадавшим из-за мощного землетрясения, произошедшего рано утром в воскресенье в регионе Арекипа, говорится в сообщении национального центра действий в чрезвычайных ситуациях при министерстве обороны.

По последним данным властей, в результате стихии погибли два человека, порядка 65 получили ранения. Толчки разрушили некоторые глинобитные здания, упавшие камни перекрыли движение по ряду дорог.

"Вооруженные силы в лице третьего армейского округа Перу находятся в распоряжении властей и регионального центра действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы оказать необходимую помощь персоналом и логистикой", — говорится в сообщении центра.

Министерство здравоохранения Перу также сообщило об отправке в пострадавшие зоны 20 медиков, медсестер и психологов в дополнение к уже работающим на месте 48 местным спасателям.

В эти минуты глава правительства Перу Мерседес Араос проводит экстренное совещание в национальном центре действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы оценить ущерб, нанесенный Арекипе, говорится в сообщении совета министров страны. Ранее на место подземных толчков прибыл президент Перу Педро Кучински.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена.