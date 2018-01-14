Газета Wall Street Journal отвергла обвинения Трампа в искажении его слов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Издание Wall Street Journal отвергло обвинения президента США Дональда Трампа в том, что газета неправильно передала его слова о "хороших отношениях" с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и опубликовало аудиозапись с отрывком из интервью с Трампом.

Ранее газета сообщила, что в четверг в интервью Трамп заявил: "Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Впоследствии Трамп сообщил в Twitter, что газета Wall Street Journal неверно передала его слова. "Я сказал: "Если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница", — написал Трамп.

"Мы переслушали аудиозапись с нашим интервью с президентом Трампом, а также запись, предоставленную внешним источником, и мы настаиваем на том, что мы сообщили", — заявило издание в Twitter. К сообщению прикреплена аудиозапись, на которой слышно, как Трамп говорит, что у него, "возможно, хорошие отношения с Ким Чен Ыном", как и сообщило издание ранее.

Заявление Трампа о "хороших отношениях" прозвучало на фоне возобновления диалога между Сеулом и Пхеньяном после нескольких месяцев эскалации напряженности на Корейском полуострове из-за серии ядерных и ракетных испытания КНДР.