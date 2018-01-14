Премьер Чехии посоветовал Земану провести "инвентаризацию" своего окружения

ПРАГА, 14 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Андрей Бабиш, выступая в воскресенье по TV Prima, посоветовал главе республики Милошу Земану провести перед вторым туром президентских выборов "инвентаризацию" в своем окружении, избавившись от ряда скомпрометированных сотрудников.
"Господин президент (Земан) чересчур лоялен к своим ближайшим сотрудникам… На его месте я бы провел определенную инвентаризацию того, что за пять президентских лет на Пражском граде произошло, (разобрал) различные аферы, споры. Высказал бы к этому свою позицию, постаравшись все это объяснить людям", — сказал премьер.
Бабиш напомнил, что глава канцелярии президента Вратислав Мынарж за пять лет работы так и не сумел пройти проверку на безопасность, по его словам, он также замешан в аферах с имуществом, кроме того, непонятна роль на Пражском граде советника Мартина Нейедлы. С ними премьер посоветовал Земану расстаться еще до второго тура президентских выборов.
Бабиш в телевыступлении также сказал, что и во втором туре президентских выборов намерен голосовать за Земана, но вполне себе представляет и возможное сотрудничество с Драгошем, как главой государства.
Комментируя высказывание премьера, глава верхней палаты чешского парламента (сената) Милан Штех заявил в воскресенье журналистам, что Бабиш на ходу корректирует свою позицию.
"Многими предполагалось, что Земан победит уже в первом туре. Бабиш сделал ставку на это, во многом этому помогал, но, увы, этого не произошло. И Бабиш, что для него типично, быстро среагировал — и так, что своим выступлением всадил Земану такой небольшой ножичек в спину, (впервые) заявив, что полностью согласен с критикой в адрес окружения президента", — сказал Штех.