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В мире

Премьер Чехии посоветовал Земану провести "инвентаризацию" своего окружения

Сюжет:
Выборы президента Чехии (19)
19:4014.01.2018
(обновлено: 19:42 14.01.2018)
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© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш. Архивное фотоАндрей Бабиш. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek

ПРАГА, 14 янв — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Андрей Бабиш, выступая в воскресенье по TV Prima, посоветовал главе республики Милошу Земану провести перед вторым туром президентских выборов "инвентаризацию" в своем окружении, избавившись от ряда скомпрометированных сотрудников.

Члены избирательной комиссии перед подсчетом голосов первого тура президентских выборов в Праге, Чехия. 13 января 2018
© REUTERS / David W Cerny
Премьер Чехии призвал Земана отмежеваться от России
В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

"Господин президент (Земан) чересчур лоялен к своим ближайшим сотрудникам… На его месте я бы провел определенную инвентаризацию того, что за пять президентских лет на Пражском граде произошло, (разобрал) различные аферы, споры. Высказал бы к этому свою позицию, постаравшись все это объяснить людям", — сказал премьер.

Бабиш напомнил, что глава канцелярии президента Вратислав Мынарж за пять лет работы так и не сумел пройти проверку на безопасность, по его словам, он также замешан в аферах с имуществом, кроме того, непонятна роль на Пражском граде советника Мартина Нейедлы. С ними премьер посоветовал Земану расстаться еще до второго тура президентских выборов.

Жители Праги голосуют на избирательном участке. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов в Чехии
Ранее на этой неделе председатель Конституционного суда Павел Рыхетский назвал людей, входящий в ближайшее окружение Земана, "пажами", которые стремятся не допустить к президенту никого из посторонних. В отношении пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека Рыхетский заявил, что таких, как он, надо выгонять с работы в течение одного часа, поскольку этот рядовой чиновник позволяет себе неподобающие высказывания в адрес государственных деятелей.

Бабиш в телевыступлении также сказал, что и во втором туре президентских выборов намерен голосовать за Земана, но вполне себе представляет и возможное сотрудничество с Драгошем, как главой государства.

Комментируя высказывание премьера, глава верхней палаты чешского парламента (сената) Милан Штех заявил в воскресенье журналистам, что Бабиш на ходу корректирует свою позицию.

"Многими предполагалось, что Земан победит уже в первом туре. Бабиш сделал ставку на это, во многом этому помогал, но, увы, этого не произошло. И Бабиш, что для него типично, быстро среагировал — и так, что своим выступлением всадил Земану такой небольшой ножичек в спину, (впервые) заявив, что полностью согласен с критикой в адрес окружения президента", — сказал Штех.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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николай богомолов
а Бабиш не хочет проинспектировать свои мозги? точнее то, что на их месте
20:18
14.01.2018
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