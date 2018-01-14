Премьер Ирака и народное ополчение пойдут на выборы в составе одного блока

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади договорился с блоком кандидатов от народного ополчения о совместном участии в парламентских выборах в составе блока под названием "Коалиция победы Ирака", сообщил РИА Новости представитель шиитского народного ополчения Ахмад аль-Асади.

Ранее в воскресенье аль-Абади объявил о создании собственного блока "Коалиция победы" для участия в парламентских выборах, запланированных на 12 мая, отметив, что блок представит интересы всех жителей Ирака. Несколько подразделений ополчения до этого заявили, что создали свой блок кандидатов для участия в выборах "Коалиция завоевания" ("Фатх"). Народное ополчение Ирака, составленное преимущественно из мусульман-шиитов в 2014 году, воевало совместно с армией Ирака против террористической группировки ИГ * (запрещена в РФ).

"Был подписан официальный документ между "Коалицией завоевания" и "Коалицией победы" о создании коалиции "Победа Ирака" для участия в будущих выборах", — заявил аль-Асади.

Он добавил, что на данный момент в состав коалиции вошли 40 объединений, включая ведущую в ополчении "Организацию Бадра". По его словам, блок — крупнейший из участвующих в будущих выборах и является многоконфессиональным и многонациональным. Аль-Асади отметил, что в коалицию входят шиитские, суннитские, езидские, арабские, курдские и туркменские течения, а также курды-шабаки.

Ранее власти Ирака заявляли, что обладающие собственными вооруженными формированиями партии не смогут участвовать в выборах, однако народное ополчение (по-арабски "Аль-Хашд аш-Шааби") с 2016 года считается частью иракских вооруженных сил и подчиняется правительству.

* Запрещенная в России террористическая группировка.