Российский политолог заявил, что ему запретили въезд в ЕС на 3 года

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский политолог и журналист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что ему запретили въезд на территорию Евросоюза сроком на три года по запросу польских властей.

По словам Бондаренко, он прибыл в Берлин для участия в собрании партии Die Linke.

Помимо этого, он опубликовал видео, как сидит на заднем сиденьи автомобиля, который везет его, по его же словам, из аэропорта Тегель в аэропорт Шенефельд для депортации в Россию. Бондаренко иронично говорит, что "это уникальная возможность проехаться в полицейской машине под конвоем по Берлину".

Политолог также опубликовал фото страницы своего заграничного паспорта, где немецкие власти проставили ему штамп с сегодняшней датой.