Президент Перу летит в пострадавшие от землетрясения районы

МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Президент Перу Педро Кучински направляется в пострадавшие от сильного землетрясения районы страны.

"В этот момент мы направляемся из Марконы в Акари и Чалу (регион Арекипа), пострадавшие от землетрясения на рассвете районы, чтобы оценить серьезность ущерба и направить соответствующую гуманитарную помощь",- написал Кучински в своем микроблоге в Twitter.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена. Погибли не менее двух человек, около 65 пострадали.