В МИД Украины поставили Россию в один ряд с Сирией и Сомали

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае", — написал Заяц в воскресенье в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.

Ранее посольство Украины в Тунисе сообщило, что в Ливии из плена вооруженной группировки освободили украинского доктора. В дипучреждении заявили, что этого удалось достичь "благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен". Посольство призвало всех граждан страны, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование таких вопросов крайне проблематично.

Ведомство уже неоднократно советовало соотечественникам оценивать риски при планировании поездок в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что правоохранительные органы страны негуманно относятся к украинцам.