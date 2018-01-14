Швыдкой прокомментировал нападение на Российский центр культуры в Киеве

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой надеется, что украинские правоохранительные организации примут меры для того, чтобы работа Российского центра науки и культуры в Киеве не прерывалась в угоду радикально настроенным гражданам.

Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. В полиции сообщили, что инцидент произошел в субботу утром, на место выезжала охрана.

"Надеюсь, украинские правоохранительные организации примут меры для того, чтобы работа Российского культурного центра, который осуществляет свою деятельность в Киеве по международному договору, не прерывалась, и они найдут виновных в вандализме", — сказал Швыдкой РИА Новости.

Он отметил, что провокации против Центра стали в Киеве регулярными. "Я думаю, это дело рук правых радикалов, и они, конечно, не способствуют нормальной работе двух российских центров в Киеве и в Одессе", — добавил собеседник агентства.

Швыдкой напомнил, что в Москве на Арбате работает Центр украинской культуры. "Я хочу сказать, что российская сторона выполнит все обязательства по работе этого учреждения. Понятно, что на Украине есть немало людей, которые бы хотели, чтобы эти центры закрылись, но не думаю, что это принесет пользу", — уверен он.

Он подчеркнул, что трезвомыслящие люди понимают, что "закрыть что-либо легко, а открытие займет большее количество времени".

"Я хочу обратиться к своим украинским коллегам, с которыми мы стараемся сотрудничать, несмотря на все события. Мы открыты для сотрудничества, в частности мы совместно осуществляем проект "Минская инициатива" с украинскими и белорусскими деятелями культуры. Я уверен, что на Украине есть люди, которые прекрасно понимают, что отношения славянских народов не должны прерываться в угоду радикально настроенным гражданам", — отметил Швыдкой.

По его мнению, интересы политиков, как правило, имеют временной характер, а отношения российского и украинского народа – вековые, о чем надо помнить.

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