Швыдкой прокомментировал нападение на Российский центр культуры в Киеве

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой надеется, что украинские правоохранительные организации примут меры для того, чтобы работа Российского центра науки и культуры в Киеве не прерывалась в угоду радикально настроенным гражданам.
"Надеюсь, украинские правоохранительные организации примут меры для того, чтобы работа Российского культурного центра, который осуществляет свою деятельность в Киеве по международному договору, не прерывалась, и они найдут виновных в вандализме", — сказал Швыдкой РИА Новости.
Он отметил, что провокации против Центра стали в Киеве регулярными. "Я думаю, это дело рук правых радикалов, и они, конечно, не способствуют нормальной работе двух российских центров в Киеве и в Одессе", — добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что трезвомыслящие люди понимают, что "закрыть что-либо легко, а открытие займет большее количество времени".
"Я хочу обратиться к своим украинским коллегам, с которыми мы стараемся сотрудничать, несмотря на все события. Мы открыты для сотрудничества, в частности мы совместно осуществляем проект "Минская инициатива" с украинскими и белорусскими деятелями культуры. Я уверен, что на Украине есть люди, которые прекрасно понимают, что отношения славянских народов не должны прерываться в угоду радикально настроенным гражданам", — отметил Швыдкой.
По его мнению, интересы политиков, как правило, имеют временной характер, а отношения российского и украинского народа – вековые, о чем надо помнить.
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