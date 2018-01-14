Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил газету Wall Street Journal в том, что она неправильно передала его слова о "хороших отношениях" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В обнародованном в четверг интервью изданию Wall Street Journal президент Трамп заявил, что "возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". При этом глава Белого дома отказался комментировать, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером. Такое заявление прозвучало на фоне возобновления диалога между Сеулом и Пхеньяном после нескольких месяцев эскалации напряженности на Корейском полуострове из-за серии ядерных и ракетных испытания КНДР.

"Газета Wall Street Journal неверно сообщила, что я заявил ей: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я этого не говорил. Я сказал: "Если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница", — написал Трамп в своем Twitter.

Президент также обвинил издание в создании ложных новостей. "К счастью, сейчас мы записываем беседы с репортерами, и они в точности знали, что я сказал. Они просто хотели красивую историю. Фейковые новости!" — заключил Трамп.