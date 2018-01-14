В ДНР заявили о возможных провокациях со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций на линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что 11 января боевая машина силовиков подорвалась в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады на своем минном поле, установленном бойцами "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ). При этом командование 28-й бригады, по словам Басурина, скрывает от штаба факт утраты бронемашины и гибель троих военнослужащих.

"В настоящее время командиром бригады (ВСУ) Зубовским О.В. поставлена задача подчиненным: производить перманентные обстрелы территории республики, чтобы спровоцировать нас на ответный огонь, а затем представить данные потери, как боевые, от вражеского обстрела. Наши военнослужащие предупреждены о подготовке и проведении провокации и не поддаются на нее", — сказал он.