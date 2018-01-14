Украинские пограничники обнаружили две картины австрийского художника

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили две картины, по предварительным данным, известного австрийского художника в автобусе на границе с Венгрией, сообщает в воскресенье государственная пограничная служба Украины на своем сайте.

"Две картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность и принадлежат всемирно известному австрийскому художнику, обнаружили сегодня около полудня пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, картины пограничники совместно с таможенниками нашли среди посылок, которые перевозились одним из рейсовых автобусов, который возвращался на Украину.

"В ходе осмотра данного автобуса были обнаружены две картины. Предварительно, — это полотна из коллекции "Цветочные натюрморты" австрийского художника Нигга Йозефа (ХVIII-ХIX вв.)", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, картины изъяты и переданы на экспертизу, которая установит их происхождение.