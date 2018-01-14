В Ливане при подрыве автомобиля ранен один из лидеров ХАМАС

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Абу-Хамзе (Мохамад) Хамдан получил ранения в результате подрыва его автомобиля радиоуправляемым взрывным устройством в городе Сайда, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы армии Ливана.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в серебристой машине марки BMW в городе Сайда на юге Ливана. Машина принадлежала Хамдану, однако во время подрыва он не находился в внутри автомобиля.

"Сегодня около 12.00 дня (13.00 мск) сработало взрывное устройство в машине марки BMW серебристого цвета в районе Аль-Бустан Аль-Кабир в Сайде, что привело к ранению ее хозяина, палестинца Мохамада Хамдана. Подразделения армии в районе обеспечили безопасный периметр вокруг места происшествия. На месте работают эксперты",- говорится в коммюнике.

Ливанские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о причастности израильских спецслужб к покушению на Хамдана.

В городе Сайда расположен один из крупнейших лагерей палестинских беженцев — Айн-эль-Хельве, где разные палестинские формирования, включая бандформирования, поддерживающие террористические группировки, вступают в вооруженное противостояние за власть.