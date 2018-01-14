Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза в отношении России.

По словам Орбана, российскому президенту удалось усилить свою страну и снова сделать ее глобальным игроком. Венгерский политик отметил, что сейчас для выстраивания продуктивных отношений с Москвой европейские страны должны одновременно демонстрировать и силу, и готовность к сотрудничеству. Однако, по мнению премьера, ЕС делает упор только на первый пункт.

"Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя", — заявил премьер в интервью Welt am Sonntag.

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия имеет только "условное влияние" на решения ЕС по сравнению с крупными европейскими странами.