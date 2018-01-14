ВСУ разместили склад с боеприпасами на ферме в Новоайдаре, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили склад с боеприпасами на молочно-товарной ферме на окраине населенного пункта Новоайдар в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
Филипоненко уточнил, что, по данным Народной милиции, на южной окраине населенного пункта Новоайдар, на территории молочно-товарной фермы, украинские силовики разместили склад боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Используя "Новогоднее перемирие", противник продолжает наращивать свой боевой потенциал вдоль линии соприкосновения", — добавил Филипоненко.
По его словам, народная милиция зафиксировала "временные огневые позиции артиллерийских взводов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Видродження и Красный Пахарь".
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
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