ВСУ разместили склад с боеприпасами на ферме в Новоайдаре, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (100)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили склад с боеприпасами на молочно-товарной ферме на окраине населенного пункта Новоайдар в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"Пренебрегая безопасностью мирных граждан, командование ВСУ продолжает размещать склады с боеприпасами вблизи населенных пунктов", — сказал он.

Филипоненко уточнил, что, по данным Народной милиции, на южной окраине населенного пункта Новоайдар, на территории молочно-товарной фермы, украинские силовики разместили склад боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Используя "Новогоднее перемирие", противник продолжает наращивать свой боевой потенциал вдоль линии соприкосновения", — добавил Филипоненко.

Он отметил, что силовики подвозят необходимые для укрепления средства на позиции в районе Болотенного и Крымского, а также оборудуют позиции в районе Катериновки.

По его словам, народная милиция зафиксировала "временные огневые позиции артиллерийских взводов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Видродження и Красный Пахарь".

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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