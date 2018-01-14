В Совфеде прокомментировали атаку радикалов на российский центр в Киеве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков не исключает, что антироссийская акция, устроенная радикалами в отношении культурного центра РФ в Киеве, могла быть реализована с ведома властей.

Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. В полиции сообщили, что инцидент произошел в субботу утром, на место выезжала охрана.

"Мы понимаем, что на Украине с точки зрения закона, работы правоохранительной системы, противодействия националистам просто нет. Не исключаю, что антироссийская акция в отношении культурного центра РФ в Киеве могла быть осуществлена с ведома властей", — сказал Цеков РИА Новости в воскресенье.

Он подчеркнул, что на место происшествия сотрудников правоохранительных органов вызывают сами представители центра и работники российского консульства.

Цеков также напомнил, что совершаемые ранее радикалами акции по блокаде Украины, блокировании процессов в Донбассе "всегда оставались безнаказанными".