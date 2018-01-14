После крушения танкера у берегов Китая образовалось большое масляное пятно

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости. Масляное пятно площадью 10 квадратных километров образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера, который более недели назад столкнулся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайским море, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Танкер полностью ушёл под воду, на поверхности видны лишь обломки корабля, разлившееся топливо, которое по-прежнему продолжает гореть. Кроме того, на поверхности воды образовалось масляное пятно площадью 10 квадратных километров. Два дня назад его площадь составляла лишь три квадратных километра. Ситуация с разливом нефти крайне серьёзная", — сообщил телеканал.
На борту танкера находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. Спасателям удалось найти тела лишь трёх из 32 пропавших членов экипажа. Ранее в воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой ВМС Ирана, что все члены экипажа танкера погибли.
Инженер высшей категории аварийно-технического центра реагирования на разлив топлива управления по безопасности на море города Яньтай Чжао Жусян в опубликованном заявлении минтранса отмечал, что газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу. Кроме того, как сообщил эксперт, газовый конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести ущерб его здоровью.
Причина столкновения по-прежнему остаётся неизвестной.
На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.