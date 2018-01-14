После крушения танкера у берегов Китая образовалось большое масляное пятно

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости. Масляное пятно площадью 10 квадратных километров образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера, который более недели назад столкнулся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайским море, сообщает Центральное телевидение Китая.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. Ранее стало известно, что горевший танкер после очередного взрыва на борту в воскресенье затонул.

"Танкер полностью ушёл под воду, на поверхности видны лишь обломки корабля, разлившееся топливо, которое по-прежнему продолжает гореть. Кроме того, на поверхности воды образовалось масляное пятно площадью 10 квадратных километров. Два дня назад его площадь составляла лишь три квадратных километра. Ситуация с разливом нефти крайне серьёзная", — сообщил телеканал.

На борту танкера находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. Спасателям удалось найти тела лишь трёх из 32 пропавших членов экипажа. Ранее в воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой ВМС Ирана, что все члены экипажа танкера погибли.

Китайские эксперты уже предупреждали, что газовый конденсат, который был на борту танкера, может стать угрозой для экологии Восточно-Китайского моря.

Инженер высшей категории аварийно-технического центра реагирования на разлив топлива управления по безопасности на море города Яньтай Чжао Жусян в опубликованном заявлении минтранса отмечал, что газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу. Кроме того, как сообщил эксперт, газовый конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести ущерб его здоровью.

Причина столкновения по-прежнему остаётся неизвестной.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.