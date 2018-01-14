В Минобороны Украины рассказали о ранении одного силовика в Донбассе

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Один украинский силовик ранен за минувшие сутки в зоне военной операции в Донбассе, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель минобороны Украины Максим Праута.
По его словам, в одном случае украинские силовики были вынуждены открыть огонь в ответ.
Праута также заявил, что ополченцы в субботу впервые в этом году и впервые за время праздничного перемирия применили по силовикам, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы калибром более 120 миллиметров.
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