В Минобороны Украины рассказали о ранении одного силовика в Донбассе

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Один украинский силовик ранен за минувшие сутки в зоне военной операции в Донбассе, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель минобороны Украины Максим Праута.

"В целом за прошедшие сутки зафиксированы шесть прицельных обстрелов укреплений вооруженных сил Украины… В результате обстрелов один военнослужащий получил боевую травму, а в районе Верхнеторецкого защитник был эвакуирован в военный мобильный госпиталь, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", — сказал Праута.

По его словам, в одном случае украинские силовики были вынуждены открыть огонь в ответ.

Праута также заявил, что ополченцы в субботу впервые в этом году и впервые за время праздничного перемирия применили по силовикам, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы калибром более 120 миллиметров.

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