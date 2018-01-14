В Турции самолет скатился с обрыва возле аэропорта

АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва минувшей ночью, воздушная гавань уже возобновила работу, сообщает в воскресенье агентство Anadolu.

На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что самолет остановился на середине склона, зависнув над Черным морем.

Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, были эвакуированы. Пострадавших нет.

Спасательные службы предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Выясняются причины ЧП.

Первый рейс из аэропорта вылетел в Стамбул.