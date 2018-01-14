В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Афганистана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 9.19 по времени UTC (12.19 мск) в 42 километрах к югу от населенного пункта Джарм. Очаг землетрясения залегал на глубине 204,2 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.