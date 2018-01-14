В Госдуме надеются на улучшение отношений с Прагой

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Чехией вне зависимости от исхода президентских выборов в этой стране.

Действующий глава Чехии Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов, об окончательных итогах которых сообщило вечером в субботу Чешское статистическое управление (ЧСУ). Наибольшее число голосов, 38,57%, получил Земан, за него проголосовало 1,98 миллиона человек. Драгош набрал 26,6% голосов, за него проголосовало 1,36 миллиона человек.

"Я хочу только надеяться на улучшение отношений между нашими странами, которых связывают долгие годы дружбы, несмотря на какие-то, будем говорить, русофобские действия многих политиков Чехии сегодня. При любом исходе выборов", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что Россия поддерживает с Чехией "нормальные" торгово-экономические отношения. "И будем продлевать их, хотелось бы развивать их дальше", — отметил он. При этом он подчеркнул, что "главное", чтобы при оценке результатов выборов "не заподозрили руку Кремля в этом".

Действующий президент Чехии, вопреки прогнозам СМИ, набрал наибольшее количество голосов не только в сельской местности и в небольших городах, но также в средних по размеру и в больших городах. Драгош по всем этим позициям оказался на втором месте. Лишь в Праге Земан уступил своему сопернику, получив в столице примерно на треть меньше голосов — 22,4% против 35%. Кроме того, за Драгоша голосовало больше граждан Чехии, проживающих за рубежом. По этому показателю Земан значительно отстал от соперника — 7,47% против 45,22%, проиграв в большинстве стран, включая Россию.