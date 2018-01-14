Украинские пограничники сообщили об обстреле своего пункта в Донбассе

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Украинская пограничная служба заявляет об обстреле ополченцами своего опорного пункта из зенитных установок и гранатометов в Донбассе.

По данным ведомства, в субботу вечером ополченцы открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, на неподконтрольной украинским силовикам территории.

"Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, перед контрольно-пропускным пунктом "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались за 20-50 метров от опорного пункта", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

Сообщается, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, пограничники в ответ огонь не открывали.

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