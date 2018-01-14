В Госдуме назвали глупостью слова украинского генерала о кораблях в Крыму

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") назвал "очередной глупостью" заявление украинского генерала о "скрытых подрывных устройствах" в украинских кораблях, находящихся в Крыму.

"Конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет", — сказал РИА Новости парламентарий. Он подчеркнул, что намерения России являются "жестом доброй воли".

"Мы отдаем ту технику, которая нам непригодна на сегодняшний день. Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в свое время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное", — отметил депутат.

В четверг Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как "плачевное". Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов, подчеркнул российский лидер.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко позднее заявил, что оставшиеся на полуострове военные корабли якобы были "в рабочем состоянии". Он добавил, что решение о возвращении техники будет принимать руководство страны.

В субботу бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф" заявил, что украинскую военную технику, которую Россия может передать Украине из Крыма, необходимо тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств". Генерал сослался на то, что после Второй мировой войны немцы и итальянцы якобы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали — со всеми вытекающими последствиями".

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