Власти Ирана сняли все ограничения на работу Telegram

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Ирана полностью сняли ограничения на работу мессенджера Telegram, введенные на фоне масштабных протестов в стране, передает агентство IRNA.

Доступ к мессенджеру по беспроводной и сотовой связи полностью возобновили в ночь с субботы на воскресенье. Блокировку отдельных каналов также сняли.

В крупных городах Ирана с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что акции вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. В связи с протестами в Тегеране задержали около 450 человек.

На фоне протестов поступили сообщения, что власти заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в том числе Instagram и Telegram. Министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявлял, что сети отключили временно, и позднее призвал блокировать каналы террористов. По его словам, "если руководство Telegram не уважает иранские требования", мессенджер могут запретить на иранской территории.

На прошлой неделе иранские власти сняли блокировку социальной сети Instagram.