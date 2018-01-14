Аэропорт на базе ВВС Австралии в Ньюкасле закрыт из-за степных пожаров

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Расположенный на территории базы австралийских ВВС гражданский аэропорт Ньюкасла закрыт из-за степных пожаров.

"Все входящие и исходящие рейсы в аэропорту Ньюкасла сегодня отменены. Мы откроем аэропорт завтра утром", — сообщает администрация воздушной гавани в Twitter.

Аэропорт обсуживает пассажирские региональные рейсы. Данных о том, отразились ли пожары на работе авиабазы, нет.

Местная пожарная служба сообщила, что один из очагов пожаров расположен к юго-востоку от аэропорта. Пожарные объявили предупреждение в связи с надвигающимися пожарами для нескольких близлежащих районов. Местным жителям рекомендуется не покидать свои жилища и предпринять необходимые меры для защиты.