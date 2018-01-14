Роухани заявил о провале попыток Трампа подорвать ядерную сделку

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпринимал все усилия для того, чтобы подорвать ядерное соглашение с Ираном, однако его попытки не увенчались успехом, заявил иранский президент Хасан Роухани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

"Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того, чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось", — заявил Роухани. Трансляцию выступления лидера вел телеканал Press TV.

Иранский президент добавил, что неудача попыток Трампа сорвать сделку доказывают "успешность международных договоренностей". "Это означает, что международные договоренности успешны. Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю,… пренебречь общественным мнением", — заключил Роухани.

Ранее в иранском МИД заявили, что Тегеран примет меры и "ответит соответствующим образом на враждебные действия США".

Как пишет агентство IRNA, спикер иранского парламента Али Лариджани, в свою очередь, подчеркнул, что парламент Ирана никогда не примет какие-либо поправки к сделке 2015 года. "Заявления президента США Дональда Трампа об изменениях в иранской ядерной сделке равносильны полному уничтожению этого соглашения", — цитирует агентство Лариджани.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.