При пожаре в Португалии погибли не менее восьми человек

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жертвами пожара в одном из развлекательных центров города Тондела на севере Португалии стали восемь человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает телеканал Euronews.

Как сообщает телеканал, возгорание произошло поздно вечером в субботу в развлекательном центре города, где проходил карточный турнир.

"Возгорание произошло из-за взрыва печи, после этого сразу же началась паника. Многие получили серьезные повреждения при попытке покинуть здание. Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии", — цитирует телеканал мэра города Хосе Антонио Гомеза.

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Un incendio en el interior de un establecimiento en Vila Nova da Rainha (Portugal) ha provocado una avalancha dejando 8 muertos y 50 heridos. La localidad se encuentra al norte del país y cuenta con apenas un millar de habitantes pic.twitter.com/L9ZToXKiVW — eSpain_News (@eSpainNews) 14 января 2018 г.

По словам представителя службы спасения Пауло Сантоса, в момент пожара в здании находилось 70 человек.

Как сообщает телеканал Tgcom24, по предварительным данным, в результате пожара пострадали 50 человек.

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