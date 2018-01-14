В ДНР заявили, что ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (96)

Осколки снаряда на крыше жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017

Осколки снаряда на крыше жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженных сил Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-милимметровые минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили 50 мин по территории республики. "Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – шесть мин, 82 миллиметра – 17 мин… Мариупольское направление: 82 миллиметра – 27 мин", — сказал представитель СЦКК.

В СЦКК отметили, что кроме минометов силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение и бронетехнику. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 381 единица", — сказал представитель ведомства.

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