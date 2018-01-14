В ДНР заявили, что ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили 50 мин по территории республики. "Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – шесть мин, 82 миллиметра – 17 мин… Мариупольское направление: 82 миллиметра – 27 мин", — сказал представитель СЦКК.
В СЦКК отметили, что кроме минометов силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение и бронетехнику. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 381 единица", — сказал представитель ведомства.
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