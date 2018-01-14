МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их "возмутительными" и "расистскими", и потребовали от американского лидера извинений.
Как говорится в заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, "африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации", а также "требует отказа (от этих слов. — Прим. ред.) и извинений".
Внеочередная встреча представителей стран Африки состоялась 12 января. Фотографию заявления выложила в своем Twitter бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр. "Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США", — написала она в своем твите.
Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о "странах-гадюшниках". В организации посчитали, что подобные заявления "бьют по общемировым ценностям".