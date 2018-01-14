В ЛНР заявили о соблюдении перемирия со стороны ВСУ за прошедшие сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (96)

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки не зафиксировала нарушений перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже неоднократно обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.

Собеседник агентства подчеркнул, что Народная милиция строго придерживается объявленного перемирия.