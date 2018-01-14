Экс-аналитик ЦРУ: в выборы в США вмешивалась не Россия, а ФБР

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы, в том числе ФБР, пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн в своей статье на портале Consortiumnews.com.

По словам Макговерна, опубликованная летом 2017 года переписка контрразведчика ФБР Питера Стржока с его девушкой и коллегой, юристом Лизой Пейдж, является "вещественными доказательством" попыток спецслужб подорвать демократический процесс. В переписке среди прочего Стржок уверяет, что сможет использовать свое влияние, чтобы "защитить страну" от Трампа.

ФБР, по словам экс-сотрудника ЦРУ, на протяжении 18 месяцев вела кампанию по дискредитации кандидата в президенты Дональда Трампа с помощью "электронной разведки сомнительной законности и пошлого досье", у которого не было убедительных доказательств.

В то же время, пишет Макговерн, представители спецслужбы использовали неоднозначные приемы, чтобы защитить кандидата в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон и ее окружение от обвинений в даче ложных показаний и разглашении гостайны.

Кроме того, напоминает Макговерн, Агентство национальной безопасности, учитывая его техническую мощь, так и не предоставило убедительных доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.