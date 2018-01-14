МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами. Инцидент, как сообщила в Facebook владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова, произошел в центре Гданьска.
Вот не думала никогда, что подобная ситуация в принципе может произойти с моими близкими в самом калининградском городе…Опубликовано Ekaterina Molodtsova 13 января 2018 г.
Россиянка, по ее словам, приехала в Польшу вместе со своей мамой и четырехлетней дочерью. Семья остановилась в апартаментах в историческом центре города, возле которых был припаркован их автомобиль.
Нападение произошло утром, когда женщина прогревала машину. "Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!" — пишет пострадавшая.
В машине оказалось разбитым заднее стекло. Страховая компания обещает возместить расходы по его замене.
Польская сторона пока не прокомментировала случившееся.